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        Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılanmalarına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:02
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        Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılanmalarına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan A.Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu, diğer sanıklar duruşmaya gelmedi.

        Sanık A.Ö, Kayseri OSB'yi zarara uğratmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar Nursaçan ve A.Y'nin "resmi belgede sahtecilik", Nursaçan, A.Y. ve A.Ö'nün "zimmet", Nursaçan, Ş.Ö, Ö.B, S.A, S.S, A.Y. ve A.Ö'nün "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de görevinden uzaklaştırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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