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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:03
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ihbarını değerlendirerek, Ankara yolu uygulama noktasında bir çekiciyi durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 2 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirilirdi, sürücü C.E. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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