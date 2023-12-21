Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ihbarını değerlendirerek, Ankara yolu uygulama noktasında bir çekiciyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirilirdi, sürücü C.E. gözaltına alındı.

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