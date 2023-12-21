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        Çekicide uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı

        KAYSERİ'de, polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan çekicide 2 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü C.E. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:00
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        Çekicide uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı
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        KAYSERİ'de, polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan çekicide 2 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü C.E. gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.E.'nin il dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi aldı. Bunun üzerine şüphelinin kullandığı çekici, Ankara-Kayseri yolu uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramalarda, 2 kilo 462 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.E., polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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