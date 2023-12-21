Yahyalı'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Seyit K. yönetimindeki maden yüklü 38 F 2909 plakalı kamyon, Büyük Ayvan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Yahyalı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri'ye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.