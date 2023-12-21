Kayserispor, evindeki namağlup ünvanını Fenerbahçe karşısında kaybetti
Trendyol Süper Lig'de 17. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen Mondihome Kayserispor'un sahasındaki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Trendyol Süper Lig'de 17. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen Mondihome Kayserispor'un sahasındaki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Sezona iç sahada Galatasaray maçıyla başlayan Kayseri temsilcisi, bu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Ligin 3. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-1, 5. haftada ise Gaziantep FK'yi 2-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada RAMS Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor'u 9. haftanın açılış maçında 3-1 mağlup eden Kayserispor, bir sonraki iç saha maçında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'la 13. haftada 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, 15. haftada evindeki karşılaşmada Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-0 üstünlük kurdu.
Ligin 17. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında da dirençli bir oyun sergileyen Kayserispor, 3-1 geriye düştüğü maçı 3-3'e getirmesine rağmen sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon sahasındaki yenilmezlik ünvanını Fenerbahçe karşısında yitirmiş oldu.
Kayserispor, iç saha maçlarında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan topladı.
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