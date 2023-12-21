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        Kayserispor, evindeki namağlup ünvanını Fenerbahçe karşısında kaybetti

        Trendyol Süper Lig'de 17. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen Mondihome Kayserispor'un sahasındaki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:27
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        Kayserispor, evindeki namağlup ünvanını Fenerbahçe karşısında kaybetti
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        Trendyol Süper Lig'de 17. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen Mondihome Kayserispor'un sahasındaki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Sezona iç sahada Galatasaray maçıyla başlayan Kayseri temsilcisi, bu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

        Ligin 3. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-1, 5. haftada ise Gaziantep FK'yi 2-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada RAMS Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı.

        Çaykur Rizespor'u 9. haftanın açılış maçında 3-1 mağlup eden Kayserispor, bir sonraki iç saha maçında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

        Ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'la 13. haftada 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, 15. haftada evindeki karşılaşmada Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-0 üstünlük kurdu.

        Ligin 17. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında da dirençli bir oyun sergileyen Kayserispor, 3-1 geriye düştüğü maçı 3-3'e getirmesine rağmen sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon sahasındaki yenilmezlik ünvanını Fenerbahçe karşısında yitirmiş oldu.

        Kayserispor, iç saha maçlarında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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