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        Kayseri'de boş su kuyusuna düşen danayı itfaiye kurtardı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 metrelik boş su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:35
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        Kayseri'de boş su kuyusuna düşen danayı itfaiye kurtardı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 metrelik boş su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hisarcık Mahallesi'nde hayvancılık yapan Eren Koca, "Nafiye" ismini verdiği dananın, evinin bahçesindeki kuyuya düşmesi üzerine itfaiyeye ihbarda bulundu.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan hayvan, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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