Kayseri'de boş su kuyusuna düşen danayı itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 metrelik boş su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hisarcık Mahallesi'nde hayvancılık yapan Eren Koca, "Nafiye" ismini verdiği dananın, evinin bahçesindeki kuyuya düşmesi üzerine itfaiyeye ihbarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan hayvan, sahibine teslim edildi.

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