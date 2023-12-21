Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor! Yağış ve soğuk hava geri mi geliyor?

        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel, Türkiye genelinde etkili olan yüksek basınç alanının etkisinin azaldığını belirterek, yurtta yeni bir yağışlı havanın görüleceğini kaydetti

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 21.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye genelinde etkili olan yüksek basınç alanı ve şiddetli hissettiğimiz hava kirliliğinin etkisinden çıkıyoruz.

        Batı ve güney bölgelerden itibaren yurtta yeni bir yağışlı hava etkili olmaya başladı.

        Bugün Aydın-Muğla-Fethiye-Antalya arasında kuvvetli rüzgar ve uzun süreli yağışlar bekleniyor. Fethiye-Muğla arasında hortum ve kısa süreli çok kuvvetli fırtına yaşanabilir, bu durum gece saatlerinde Doğu Akdeniz’de ve depremin yaşandığı merkezlerde benzer şekilde olacak. Yağışlar önce batı, ardından doğu bölgeleri etkisi altına alırken yüksek kesimlerde bu gece kar yağacak.

        Doğu Anadolu genelinde cuma gününün ilk saatlerinden itibaren şehirlerarası yollar karla beyazlar. Ulaşımda aksamalara hazırlıklı olmakta yarar var.

        REKLAM

        Marmara’da ise rüzgarlar güney yönlerden yumuşak esiyor, İstanbul 10°C hissedilen sıcaklıkta aralıklı yağmur topluyor. İstanbul’da baraj doluluk seviyeleri ortalama olarak yüzde 50’ye ulaştı.

        Ankara’da hava bu gece soğuyor, başkent ile Kızılcahamam arasında bu gece kar yağma ihtimali var. Ankara genelinde olmasa da şehrin kuzey ilçelerinde yarın sabah olduğunda ince bir kar örtüsü görülebilir.

        Cuma ve cumartesi Marmara’dan doğuya gidildikçe kar yağışı ile karşılaşacağız, kayak merkezleri dahil yükseklerde bu hafta sonu yeni kar birikimi görünüyor.

        İstanbul’da hafta sonu yağışlar geçiş şeklinde, uzun süreli olmayacak fakat Anadolu ve özellikle Doğu bölgelerde hafta sonu her iki günde de kuvvetli kar bekleniyor. Kayseri-Sivas-Erzincan-Kars boyunca, çevre merkezler de dahil (Karadeniz’in iç kesimleri) kar yağışı hayatı etkileyecek miktarda olacak. Anadolu’nun doğusundaki bu duruma hazırlıklı olunmalı, köy kasaba yolları gibi şehirlerarası yollarda da kar örtüsü nedeniyle özellikle pazar olduğunda ulaşım geçici sürelerle durabilir.

        İstanbul’da ise bu yağışlı sistemde kar yağışı ihtimali görünmüyor, ancak bu kış beklentilerin üstünde yağışlı geçebilir. En azından uzun vadeli tahminlerde sert bir ocak ayı geçirme ihtimalimiz var.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        31 milyon km uzaktan gelen video
        31 milyon km uzaktan gelen video
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Brest tok satıcı!
        Brest tok satıcı!
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"