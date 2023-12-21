Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'den kısa kısa

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kayseri Teşkilat Buluşması'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:25 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kayseri Teşkilat Buluşması'na katıldı.

        Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yerel seçimlere yönelik Kayseri Teşkilat Buluşması etkinliğinin gerçekleştirildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Kayserililere selam ve sevgilerini ilettiğini bildirdi.

        - Talas'ta Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi kutlandı

        Talas Belediyesi, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 104. yıl dönümünü düzenlediği programla kutladı.

        "Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri" kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen müzikli tarih anlatısında Balkan Savaşları'ndan başlayıp Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre anlatıldı.

        ERÜ Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci'nin anlatımıyla gerçekleşen programda, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu'nun yanı sıra öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayna İsababayeva Apaydın, Prof. Dr. Nergis Eminova, Öğr. Gör. Nihal Şengün ve Öğr. Gör. Mehmet Ateş sahne aldı.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğretim üyelerine teşekkür etti.

        - Kayseri Kariyer Konferansları

        Büyükşehir Belediyesinin Kayseri Kariyer Konferansları kapsamında belediye yöneticileri ve özel sektör firmaları yöneticilerine yönelik "Lider yöneticinin benliğine yolculuk" sunumu gerçekleştirildi.

        Kayseri Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarafından sunum yapıldı.

        Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Kariyer Merkezi’nin konferanslar serisinin birincisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 kişiyi öldüren caniye 'iyi hal' indirimi!
        3 kişiyi öldüren caniye 'iyi hal' indirimi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"

        Benzer Haberler

        Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi
        Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kocasinan Belediyesi 7 yılda 18 şadırvan yaptı
        Kocasinan Belediyesi 7 yılda 18 şadırvan yaptı
        Kayseri 3 yeni sosyal yaşam merkezine kavuşacak
        Kayseri 3 yeni sosyal yaşam merkezine kavuşacak
        Çekicide uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı
        Çekicide uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı
        Edanur'u öldüren eski sevgilisi için savcı ilk duruşmada, ağırlaştırılmış m...
        Edanur'u öldüren eski sevgilisi için savcı ilk duruşmada, ağırlaştırılmış m...