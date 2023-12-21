Kayseri'den kısa kısa

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kayseri Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yerel seçimlere yönelik Kayseri Teşkilat Buluşması etkinliğinin gerçekleştirildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Kayserililere selam ve sevgilerini ilettiğini bildirdi.

- Talas'ta Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi kutlandı

Talas Belediyesi, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 104. yıl dönümünü düzenlediği programla kutladı.

"Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri" kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen müzikli tarih anlatısında Balkan Savaşları'ndan başlayıp Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre anlatıldı.

ERÜ Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci'nin anlatımıyla gerçekleşen programda, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu'nun yanı sıra öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayna İsababayeva Apaydın, Prof. Dr. Nergis Eminova, Öğr. Gör. Nihal Şengün ve Öğr. Gör. Mehmet Ateş sahne aldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğretim üyelerine teşekkür etti.

- Kayseri Kariyer Konferansları

Büyükşehir Belediyesinin Kayseri Kariyer Konferansları kapsamında belediye yöneticileri ve özel sektör firmaları yöneticilerine yönelik "Lider yöneticinin benliğine yolculuk" sunumu gerçekleştirildi.

Kayseri Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarafından sunum yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Kariyer Merkezi’nin konferanslar serisinin birincisini gerçekleştirdiklerini belirtti.