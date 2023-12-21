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        Yahyalı'da aile temalı eğitim semineri düzenlendi

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kaymakamlık tarafından erkek ebeveynlere yönelik aile temalı seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:49
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        Yahyalı'da aile temalı eğitim semineri düzenlendi
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kaymakamlık tarafından erkek ebeveynlere yönelik aile temalı seminer düzenlendi.

        Taşhan Mahallesi'ndeki seminere, Kaymakam Mehmet Kaya, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Ahmet Özkan, ilçe merkez vaizi Mustafa Tan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı (SYDV) Müdürü Berrin Yöndem, Taşhan muhtarı Emin Kıyga ve vatandaşlar katıldı.

        Psikolojik danışmalar tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara, evlilik öncesi ve sonrasında karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri anlatıldı.

        Ayrıca erkek ebeveynlerin yaşadıkları sorunlar da not alınıp, SYDV başta olmak üzere ilgili yerlere iletildi.

        Seminerin, ilçenin 29 kırsal mahallesinde yapılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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