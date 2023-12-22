Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı

        Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsündeki yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 00:21 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsündeki yangın söndürüldü.

        Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle Bekir Yıldız Bulvarı'nda R.T. yönetimindeki 38 AB 328 plakalı otobüsün seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.

        Durumu fark eden şoför, aracı yolun kenarına çekti. Bir süre sonra alev alan otobüsün, servis dışı olması nedeniyle yolcu taşımadığı öğrenildi.

        Olayın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        Babasını öldürüp yakan evlat tutuklandı
        Babasını öldürüp yakan evlat tutuklandı
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Beşiktaş eriyor!
        Beşiktaş eriyor!
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'

        Benzer Haberler

        Yahyalı'da aile temalı eğitim semineri düzenlendi
        Yahyalı'da aile temalı eğitim semineri düzenlendi
        Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi
        Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kocasinan Belediyesi 7 yılda 18 şadırvan yaptı
        Kocasinan Belediyesi 7 yılda 18 şadırvan yaptı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri 3 yeni sosyal yaşam merkezine kavuşacak
        Kayseri 3 yeni sosyal yaşam merkezine kavuşacak