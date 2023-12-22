Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi projesinde sona gelindi
Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde sona gelindi.
Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde sona gelindi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kanser hastaları ile yakınları için önem taşıyan HOSPİCE'de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Projede çalışmaların hızlı ve sorunsuz devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak hastalarımızdan dua alacağımız projelerimizden olan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nde sona doğru yaklaşıldı. Terminal dönem kanser hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için halkımızın hizmetine sunacağımız bu projede son düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, hayırsever iş birliğiyle kısa sürede hizmete açacakları projenin kente hayırlı olmasını diledi.
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