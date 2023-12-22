Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, Karadeniz'de yağmur beklenirken, iç ve doğu bölgelerde ise kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar -5 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki haftadan itibaren ise bahar havası etkili olacak... Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel aktardı...
Bu akşama doğru Marmara’da bulutlar artıyor. Kıyı Ege gibi Marmara’nın orta ve doğusuna yağmur geliyor. İstanbul’da şehir geneli saat 17.00 ila 22.00 arasında yağmurlu olacak. Trakya istikametinde ise hava parçalı bulutlu, yağmur beklenmiyor. İstanbul-Gebze-Bolu yönünde ise gece kar atıştıracak. Karabük-Kastamonu-Çankırı arası ise kuvvetli kar yağışlı, geceden yarın sabaha sürmesi beklenen bu yağış ulaşımı aksatabilir.
Ankara bu gece yağışlı havanın etkisine girecek, başkentte yağmur zayıf. Cumartesi sabaha karşı Ankara’nın doğu ilçelerinde kar görebiliriz.
YOĞUN KAR YAĞIŞI
Doğu Anadolu genelinde ise kuvvetli kar yağışlarına hazırlıklı olunmalı. Bu geceden itibaren pazartesi öğlene kadar kar bekleniyor. Beyaz örtünün en kalın olacağı ve şehirlerarası yolların en çok etkileneceği yerler Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan ve Kars olacak. Deprem bölgesinde Elbistan-Kayseri arasında da bu geceden itibaren kar bekleniyor.
SICAKLIKLAR 0 DERECENİN ALTINDA
Karadeniz üzerinden hızla Anadolu’ya sokulacak bu yağışlı sistem ile sıcaklıklar iç kesimlerde -5°C ila 1°C arasına düşecek. Yollarda buzlanma, dik yamaçlı yollarda heyelan ve çığ düşmesi gibi riskler hayatımıza giriyor. Doğuda, herhangi bir şehirlerarası yola kış hazırlığı olmayan araçlarla çıkmamalı.
GELECEK HAFTA SICAKLIKLAR ARTIYOR
Gelecek hafta pazartesiden itibaren ise sıcaklıklar yeniden artıyor, gündüzler adeta bir mayıs havasına benziyor. İstanbul haftaya 18°C’lere, Ankara 12°C, İzmir 20°C’lere yükseliyor.
BATIDA KAR YAĞACAK MI?
Bir ısınma bir soğuma şeklinde ilerleyen kış havası henüz batı ve kuzeybatı kıyılarına kar getirmiyor. Yılbaşında kıyılar için kar görüntüsü alamıyoruz, yeni yılın ilk günleri muhtemelen mevsim ortalamasının üstünde sıcak havayla geçecek.