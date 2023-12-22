Bu akşama doğru Marmara’da bulutlar artıyor. Kıyı Ege gibi Marmara’nın orta ve doğusuna yağmur geliyor. İstanbul’da şehir geneli saat 17.00 ila 22.00 arasında yağmurlu olacak. Trakya istikametinde ise hava parçalı bulutlu, yağmur beklenmiyor. İstanbul-Gebze-Bolu yönünde ise gece kar atıştıracak. Karabük-Kastamonu-Çankırı arası ise kuvvetli kar yağışlı, geceden yarın sabaha sürmesi beklenen bu yağış ulaşımı aksatabilir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Doğu Anadolu genelinde ise kuvvetli kar yağışlarına hazırlıklı olunmalı. Bu geceden itibaren pazartesi öğlene kadar kar bekleniyor. Beyaz örtünün en kalın olacağı ve şehirlerarası yolların en çok etkileneceği yerler Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan ve Kars olacak. Deprem bölgesinde Elbistan-Kayseri arasında da bu geceden itibaren kar bekleniyor.

SICAKLIKLAR 0 DERECENİN ALTINDA

Karadeniz üzerinden hızla Anadolu’ya sokulacak bu yağışlı sistem ile sıcaklıklar iç kesimlerde -5°C ila 1°C arasına düşecek. Yollarda buzlanma, dik yamaçlı yollarda heyelan ve çığ düşmesi gibi riskler hayatımıza giriyor. Doğuda, herhangi bir şehirlerarası yola kış hazırlığı olmayan araçlarla çıkmamalı.