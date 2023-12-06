Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Bölükbaşı, Büyükkılıç'ı ziyaret etti Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, misafirine, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde bulunan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdirdi.

Daha sonra Bölükbaşı'nı makamında ağırlayan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Bölükbaşı da Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.