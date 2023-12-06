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        Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Bölükbaşı, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:05 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:23
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        Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Bölükbaşı, Büyükkılıç'ı ziyaret etti
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        Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, misafirine, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde bulunan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdirdi.

        Daha sonra Bölükbaşı'nı makamında ağırlayan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

        Bölükbaşı da Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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