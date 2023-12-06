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        Köşk Medrese'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Medrese'nin restorasyon çalışmasının tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:42
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        Köşk Medrese'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Medrese'nin restorasyon çalışmasının tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Köşk Medrese'nin restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Restorasyon çalışmalarının hızla tamamlandığını belirten Palancıoğlu, bu tarihi eserin sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacağını aktardı.

        Palancıoğlu, restorasyon çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

        "Gültepe Mahallesi'nde bulunan Köşk Medrese'yi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hulusi Akar Bulvarı'na cephe olan, harika bir tarihi eserin bulunduğu yer burası. Eretna Beyliği hükümdarı Aladdin Eretna tarafından eşi Suli Paşa için yaptırılan 700 yıllık Köşk Medresemizin restorasyonu tamamlanmak üzere. Burayı Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzden almıştık. Restorasyonunu tamamlanmasına çok az kaldı. Peyzaj düzenlemesine başlayacağız inşallah. Medrese içerisinde 4 oda ile Suli Paşa, oğlu ve torununun defnedildiği türbe mevcut. İnşallah bir ay içerisinde burası tamamlanmış olacak. 2024 yılında Köşk Medrese'yi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız."

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