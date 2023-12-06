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        Kocasinan'daki parkların bakım, onarım ve çevre düzenlemesi yapılıyor

        Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:22 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:41
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        Kocasinan'daki parkların bakım, onarım ve çevre düzenlemesi yapılıyor
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        Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, parklardaki yenileme çalışmalarını inceledi.

        Çolakbayrakdar, tasarım yönünden fark oluşturan, donanım ile fonksiyonel bakımından örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yaptıklarını belirtti.

        Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımını sağladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Yeni yaptığımız parkların yanında mevcut parklarımızın bakımı, rehabilitasyonu, eksiklerin giderilmesi de aynı hızla devam eden çalışmalarımız arasındadır. Mevcut parkın onarılması veya tadilata ihtiyacı olan fiziki yapıların iyileştirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yoğun şekilde devam ediyor. Kocasinan'ın her bir bölgesinde ihtiyaçların birer birer giderilmesi ve vatandaşlarımızın daha güzel bir çevrede yaşayabilmeleri için bütün ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettiriyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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