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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artmaya devam ediyor - 13 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artmaya devam ediyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; ülke genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Van'da yağmur geçişleri beklenirken, Ege'nin iç kesimleri ve Göller yöresinde kuvvetli rüzgar etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 07:29 Güncelleme: 13.06.2024 - 07:33
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        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 41°

        Antalya

        Güneşli 41°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 37°

        Adana

        Güneşli 39°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 27°

        Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 37°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 35°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 43°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        ANKARA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        AMASYA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        VAN °C, 25°C

        Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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