Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'da - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'da

        Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 01:07 Güncelleme: 13.06.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Takımın başına Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u, danışman olarak Brad Friedel'i getiren Beşiktaş, transferde de kolları sıvadı.

        Siyah-beyazlıların daha önce transferi için anlaşma sağladığı 33 yaşındaki stoper Gabriel Paulista İstanbul'a geldi.

        Teknik direktör Van Bronckhorst'un ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

        Brezilyalı savunmacı Paulista, Beşiktaş ile ileri görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi.

        GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

        Kariyerine Brezilya'da başlayan Paulista, 2013'te EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında LaLiga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına başladı.

        İngiliz devi Arsenal 2015'te 15 milyon euro ödeyerek 1.87 boyundaki savunmacıyı kadrosuna kattı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi.

        Geride kalan sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, ikinci yarı ise Atletico Madrid'de 5 maçta 405 dakika forma şansı buldu. Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Eşini makasla öldüren zanlı yakalandı
        Eşini makasla öldüren zanlı yakalandı
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"