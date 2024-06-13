Ankara'da spor salonunda silahlı kavga: 1 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir spor salonunda aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabette ettiği F.O. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.S. ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Keklik Pınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.S. aralarında daha önceden husumet bulunan F.O'nun spor salonuna geldi. İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.S. yanında bulundurduğu tabancayla F.O'ya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği F.O. kanlar içerisinde yere yığıldı. F.S. ise olay yerinden kaçtı.