Ajda Pekkan'ın 60 yıllık hayali gerçek oldu
Süperstar Ajda Pekkan, kariyeri adına bir hayalini gerçekleştirdi. Pekkan, bir stadyum konseri hayalini kariyerinin 60'ncı yılında gerçekleştirdi. Ajda Pekkan, Eurovison Şarkı Yarışması'nda bile bu kadar heyecanlanmadığını dile getirdi
Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Konserin sunuculuğunu ise Çağla Şıkel üstlendi.
Dev bir orkestrayla sahne alan Ajda Pekkan'a konserde; Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar - Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti.
"ONLARLA BERABER OLMAK DA HAYALİMDİ"
Konserde duygularını dile getiren Ajda Pekkan, ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığında bile bu kadar heyecanlanmadığını belirterek, "Çok değerli yol arkadaşlarımla sahne alacağım. Onlarla beraber olmak hayalimdi. Kısmet bu akşammış" dedi.
"MÜZİK ENDÜSTRİSİNDE TARİHİ BİR MÜZİKAL ŞÖLEN BIRAKACAĞIZ"
Müzikseverleri "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamlayan Ajda Pekkan, "Bu büyülü atmosferde sizlerle beraber çok güzel bir geceye imza atacağımıza inanıyorum. Müzik endüstrisinde tarihi bir müzikal şölen ve değerli bir arşiv bırakacağız diye umut ediyorum. İnşallah öyle yaparız. Beni buralara taşıyan çok değerli halkımıza ve sahne alacak değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.