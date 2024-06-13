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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülistan Avcı 80 yaşındaydı... Katil komşu - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Gülistan Avcı 80 yaşındaydı... Katil komşu!

        Kırıkkale'de, dün, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Gülistan Avcı, evinde öldürülmüş halde bulundu. Avcı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında emniyette suçunu itiraf eden şüpheli 30 yaşındaki O.T. ile karısı B.T., annesi S.T., kardeşi G.T. ve M.K.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, yaşlı kadının komşusu çıkarken, O.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 07:48 Güncelleme: 13.06.2024 - 07:48
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        Gülistan Avcı 80 yaşındaydı... Katil komşu!
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        Kırıkkale'de kan donduran olay, önceki gün akşam saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede meydana geldi.

        YAŞLI KADINI, TORUNU BULDU

        DHA'da yer alan habere göre yalnız yaşayan Gülistan Avcı’nın (80) evine giden torunu, babaannesini hareketsiz halde yatarken buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Torununun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KESİCİ ALETLE ÖLDÜRÜLDÜ

        Yapılan incelemede kesici aletle öldürüldüğü belirlenen Avcı’nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ YAKALANDI

        AA'da yer alan habere göre Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 80 yaşındaki Gülistan Avcı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

        Yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T'nin olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandığı belirtilen açıklamada, olay sonrası konudan haberdar olan fakat suçu bildirmeyen, şüphelinin 4 yakınının da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

        ŞÜPHELİLER YAŞLI KADININ KOMŞUSU ÇIKTI

        Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli O.T. ile eşi B.T., annesi S.T., kardeşi G.T. ve M.K.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, öldürülen Avcı'nın komşusu olduğu öğrenildi.

        BİRİ TUTUKLANDI, 4'Ü SERBEST KALDI

        Zanlılardan O.T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.T, S.T, G.T. ve M.K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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