80 yaşındaki yaşlı kadın evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
Kırıkkale'de, dün, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Gülistan Avcı, evinde öldürülmüş halde bulundu. Yapılan incelemede kesici aletle öldürüldüğü belirlenen Avcı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaşlı kadını öldüren O.T ve 4 arkadaşı yakalandı
Kırıkkale'de olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede meydana geldi.
YAŞLI KADINI, TORUNU BULDU
DHA'da yer alan habere göre yalnız yaşayan Gülistan Avcı’nın (80) evine giden torunu, babaannesini hareketsiz halde yatarken buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Torununun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
KESİCİ ALETLE ÖLDÜRÜLDÜ
Yapılan incelemede kesici aletle öldürüldüğü belirlenen Avcı’nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ YAKALANDI
AA'da yer alan habere göre Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 80 yaşındaki Gülistan Avcı'nın ikametinde bıçaklanarak öldürüldüğü hatırlatıldı.
KATİL ZANLISI DA GÖZALTINDA
Yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T'nin olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandığı belirtilen açıklamada, olay sonrası konudan haberdar olan fakat suçu bildirmeyen, şüphelinin 4 yakınının da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.