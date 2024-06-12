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        Haberler Gündem 3. Sayfa 80 yaşındaki Gülistan Avcı evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı! | Son dakika haberleri

        80 yaşındaki yaşlı kadın evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!

        Kırıkkale'de, dün, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Gülistan Avcı, evinde öldürülmüş halde bulundu. Yapılan incelemede kesici aletle öldürüldüğü belirlenen Avcı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaşlı kadını öldüren O.T ve 4 arkadaşı yakalandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:09
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        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
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        Kırıkkale'de olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede meydana geldi.

        YAŞLI KADINI, TORUNU BULDU

        DHA'da yer alan habere göre yalnız yaşayan Gülistan Avcı’nın (80) evine giden torunu, babaannesini hareketsiz halde yatarken buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Torununun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KESİCİ ALETLE ÖLDÜRÜLDÜ

        Yapılan incelemede kesici aletle öldürüldüğü belirlenen Avcı’nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ YAKALANDI

        AA'da yer alan habere göre Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 80 yaşındaki Gülistan Avcı'nın ikametinde bıçaklanarak öldürüldüğü hatırlatıldı.

        KATİL ZANLISI DA GÖZALTINDA

        Yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T'nin olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandığı belirtilen açıklamada, olay sonrası konudan haberdar olan fakat suçu bildirmeyen, şüphelinin 4 yakınının da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

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        #Gülistan Avcı
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