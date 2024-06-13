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        Haberler Ekonomi Otomobil AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi - Otomobil Haberleri

        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi

        Avrupa Birliği, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi getirmeye hazırlandığını açıklamıştı. Pekin yönetimi, Çin'den ithal elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getirmesini eleştirerek "AB ticari ve ekonomik meseleleri siyasileştirerek silah haline getiriyor" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.06.2024 - 08:20 Güncelleme: 13.06.2024 - 08:20
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        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
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        AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında alınan kararlara ilişkin dün açıklama yapmıştı.

        Açıklamada, "Komisyon, soruşturmasında Çin'deki elektrikli araç değer zincirlerinin adil olmayan sübvansiyonlardan yararlandığı geçici sonucuna vardı" ifadesi kullanılmıştı.

        AB'NİN KARARINA PEKİN'DEN TEPKİ

        Pekin yönetimi ise, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından Çin'den ithal elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getirmesini eleştirdi.

        Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB Komisyonu, bir yanda yeşil kalkınmanın bayraktarlığını yaparken diğer yanda korumacılık sopasını sallıyor, ticari ve ekonomik meseleleri siyasileştirerek silah haline getiriyor." ifadesine yer verildi.

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        AB'nin sonraki süreçte atacağı adımların Çin tarafından yakından izleneceği belirtilen açıklamada, Çin şirketlerinin meşru haklarının ve çıkarlarının korunması için gereken tüm tedbirlerin kararlılıkla alınacağı vurgulandı.

        AB KOMİSYONU'NUN KARARI

        AB Komisyonu, Çin'in elektrikli otomobil üretimine sağladığı devlet sübvansiyonlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ithal elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

        Komisyon, soruşturma kapsamında incelenen Çinli üreticilerden, süreçte AB makamlarıyla işbirliği yapan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'ye yüzde 20, işbirliği yapmayan SAIC Motor'a ise yüzde 38,1 ek gümrük tarifesi uygulanacağını bildirmişti.

        Geçici ek vergiyle normalde yüzde 10'luk standart tarife uygulanan elektrikli araçlar için gümrük tarifesi yüzde 31'e çıkacak. Komisyonun, vergileri üye ülkelere kabul ettirip kalıcı hale getirmesi için 4 aylık süresi bulunuyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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