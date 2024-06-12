Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024'teki favorilerini ve sürpriz yapabilecek takımları açıkladı.
Giriş: 12.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:37
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala heyecan da artıyor...
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Dev turnuva öncesi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 tahminlerini açıkladı.
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TNT Sports'a değerlendirmelerde bulunan dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın tahminleri şöyle:
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Şampiyon: Portekiz
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İkinci: İngiltere
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Sürprizler: İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya