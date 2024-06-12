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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Jose Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri! - Futbol Haberleri

        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024'teki favorilerini ve sürpriz yapabilecek takımları açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:37
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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala heyecan da artıyor...

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        Dev turnuva öncesi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 tahminlerini açıkladı.

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        TNT Sports'a değerlendirmelerde bulunan dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın tahminleri şöyle:

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        Şampiyon: Portekiz

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        İkinci: İngiltere

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        Sürprizler: İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya

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        Altın ayakkabı: Harry Kane

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        Turnuvanın oyuncusu: Jude Bellingham

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        Mourinho, ayrıca bu sezon sonunda ballon d'Or (Altın Top) ödülünü ise Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'un kazanacağını iddia etti.

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