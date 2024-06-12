İrfan Can için sakatlık açıklaması!

TFF'den İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama TFF, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı ve yıldız futbolcunun durumunun günlük olarak takip edileceği belirtildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.06.2024 - 23:32 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL