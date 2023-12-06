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        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:19
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        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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