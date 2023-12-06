Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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