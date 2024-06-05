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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı...

        Fenerbahçe, Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Portekizli hoca, senelik 10.5 milyon Euro yıllık ücret kazanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:58
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        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
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        Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

        Mourinho, Fenerbahçe'den sezonluk 10.5 milyon euro garanti ücret alacak.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. "Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

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