Bakan Şimşek: Program çalışıyor, kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek açıklamasında "İlk yılın muhasebesi: Program çalışıyor, politika önceliklerimizde kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

"Bütçe açığı yüksek ama deprem harcamaları hariç açığın milli gelire oranı 2023’te yüzde 1,6 gerçekleşti" diyen Şimşek ayrıca "Harcama disiplini, tasarruf, vergide adalet ve verimlilik odaklı maliye politikasına devam edeceğiz. Açığı 2024’te yüzde 5’in, 2025’te ise yüzde 3’ün altına indirmekte kararlıyız. Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyrek sonra 1,6 puan ile pozitife döndü. Güçlü iç talep nedeniyle oluşan makroekonomik dengesizlikleri gideriyoruz" ifadelerini kullandı.