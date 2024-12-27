Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor: Vekil Devlet Başkanı'nın da azli isteniyor

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkıyönetim ilan ederek parlamentoyu feshetmesi, daha sonra muhalefetin ve halkın tepkisiyle 6 saatin ardından kararı geri çekmek zorunda kalmasının yankıları sürüyor.

Güney Kore Parlamentosu, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetim kararları sürecinde payı olduğu gerekçesiyle, Yoon Suk Yeol'ün azlinin ardından atanan Vekil Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun görevden alınması için, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran muhalefetteki Demokrat Parti'nin öncülüğünde oylama yapılacağını duyurdu.