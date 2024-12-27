Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor: Vekil Devlet Başkanı'nın da azli isteniyor | Dış Haberler

        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor: Vekil Devlet Başkanı'nın da azli isteniyor

        Güney Kore Parlamentosu, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve tepkilerin ardından geri çekmek zorunda kaldığı sıkıyönetim ilanı sürecinde payı olduğu gerekçesiyle, Yoon Suk Yeol'ün azlinin ardından atanan Vekil Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun görevden alınması için muhalefetteki Demokrat Parti'nin öncülüğünde oylama yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkıyönetim ilan ederek parlamentoyu feshetmesi, daha sonra muhalefetin ve halkın tepkisiyle 6 saatin ardından kararı geri çekmek zorunda kalmasının yankıları sürüyor.

        Güney Kore Parlamentosu, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetim kararları sürecinde payı olduğu gerekçesiyle, Yoon Suk Yeol'ün azlinin ardından atanan Vekil Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun görevden alınması için, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran muhalefetteki Demokrat Parti'nin öncülüğünde oylama yapılacağını duyurdu.

        Muhalefet partileri 14 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluk sağlayarak Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü azletmişti. Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

        Anayasa Mahkemesi'nin kararı onaması halinde Yoon Suk Yeol kalıcı olarak görevden azledilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı