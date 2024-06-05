Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
Muğla'da, ofisinin bulunduğu binanın merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan 46 yaşındaki Avukat Hüseyin B., özel hastanedeki ameliyatın ardından Muğla'ya sevk edildi. Ruhsatlı tabancasıyla canına kıymak istediği belirtilen Hüseyin B.'nin, en son telefon görüşmesi yaptığı kişilerin ifadesinin alındığı öğrenildi
Muğla'da, Ortaca ilçesinin Terzialiler Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında apartmandan silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, binada ofisi bulunan Avukat Hüseyin B.'yi (46) merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş halde buldu.
AMELİYATIN ARDINDAN MUĞLA'YA SEVK EDİLDİ
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Hüseyin B., ameliyatın ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Evli, 3 çocuk babası Hüseyin B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
CANINA KIYMAYA ÇALIŞMIŞ
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, Hüseyin B.'nin ruhsatlı tabancasıyla intihara kalkıştığını belirledi.
TELEFON GÖRÜŞMELERİ MERCEK ALTINDA
Muğla genelinde kritik davalara bakmasıyla tanınan Hüseyin B.'nin son telefon görüşmesini yaptığı kişilerin ifadesinin alındığı öğrenildi.