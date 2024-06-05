Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?

Borsa ve kripto para dahil finansal faaliyetlerden elde edilen kazançlara yönelik vergilendirme çalışmasının yürütüldüğüne dair haberler 2 gündür piyasalara damga vuruyor.

Dün ilk olarak Bloomberg'ün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yürüttüğünü bildirmesiyle Borsa İstanbul'da sert satışlar geldi.

Bunun yanında borsa yatırımcıları sosyal medyada organize olarak #BorsadaVergiyeHayır hashtagi altında vergilendirmeye karşı olduklarını belirtti. Söz konusu hashtag dünden bu yana gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken çıkan haberlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ak Parti’nin Kızılcahamam’daki istişare toplantısında “Dünyada da böyle, bir gelir elde ediliyorsa bunun vergisi de olmalı. Kripto varlıklar, borsada işlem gören varlıklar, yatırım fonları vs. bunların disipline edilmesi lazım” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

KÂR ÜZERİNDEN ALINIYOR

Peki dünyada finansal araçlardan elde edilen kazançlar nasıl vergilendiriliyor? Ülkeden ülkeye farklı isimlendirmeler olsa da genel olarak sermaye kazancı vergisi olarak anılan bu vergi türü yatırımcının alım-satım sonrası elde ettiği kârın vergilendirilmesini esas alıyor. Örneğin 1.000 lira ödeyerek alınan bir hisse 1.200 liraya satılırsa aradaki 200 liralık kâr üzerinden belli bir oranda vergi alınıyor.