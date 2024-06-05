Serie A'nın flaş takımı Barış Alper Yılmaz için devrede!
Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da takımın en iyi isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalya Serie A'nın flaş takımı Bologna'nın Barış Alper'in peşinde olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa takımını peşine takan Barış Alper Yılmaz için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Barış Alper'i kadrosuna katmak istiyor.
İtalya Serie A'da gösterdiği performansla tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne giden Bologna, bu transfer için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
İLK TRANSFER OLACAK
Haberde, Italiano'nun yeni takımında ilk transferlerinden birinin Barış Alper olacağı aktarıldı.
Bologna'nın Barış Alper'e alternatif olarak da Fiorentina forması giyen Christian Kouame'yi belirledi.
Napoli'nin de ilgilendiği başarılı oyuncu için Galatasaray'ın yüksek bir bonservis beklediği ifade edildi.
Geride kalan sezonda Galatasaray'da 55 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 7 gol ve 12 asistlik katkı verdi.
Piyasa değeri 17 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz'ın 2027 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.