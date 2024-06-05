GYODER’in düzenlediği 1. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, inşaat sektöründe yaşanan eleman sektörünü gündeme getirdi.

TMB Başkanı Erdal Eren, konuyla ilgili, “Mayıs 2024 itibariyle Türk müteahhitlik şirketleri 136 ülkede, 509 milyar dolar değerinde iş yapmış durumda. 12 bin 170 proje tamamladık ama eleman sorunu yaşıyoruz. Sene de 3 milyon genç üniversiteye başlıyor, eksi puan alanları üniversiteye alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ne tür istihdam olmalıya bakmadan herkesi üniversitelere yönlendiriyoruz. İşçi, kalfa, operatör vs bulamıyoruz. Vietnam ve Filipinler’den insan getirmeye başladık şantiyelere. Umarım çalışmalarla istihdam daha düzenli planlanır” dedi