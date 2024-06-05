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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kabul edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
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        Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşeceği açıklandı.

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir" ifadelerini kullandı.

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