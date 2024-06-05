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        Haberler Gündem Politika Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl hapis cezası - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Görevden alınan Akış hakim karşısında! İşte mahkemedeki ifadesi!

        Van'da, gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı dava görülüyor. Akış, 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Akış' a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:44 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:13
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        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
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        '31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazartesi sabahı, Van'da bir yakının evinde gözaltına alındı.

        GÖREVE HAKKARİ VALİSİ ÇELİK ATANDI

        DHA'da yer alan habere göre Hakkari Valisi Ali Çelik ise İçişleri Bakanlığı kararıyla Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Akış'ın gözaltına alınması sonrası, kente gelen DBP Eş Genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tirkayi, milletvekilleri, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanlarının da aralarında olduğu partililer, polisin belediye binası önüne yürüyüşe izin vermemesi üzerine oturma eylemi başlattı.

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        KENTTE GERGİNLİK YAŞANDI

        Oturma eylemi, dün sonlandırılırken, kayyım atamasına karşı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ile CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve milletvekilleri de dün kente geldi. Yapılmak istenen yürüyüş sonrası da olaylar çıktı.

        2014'TE HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

        Van'da gözaltına alındıktan sonra Hakkari'ye getirilen Akış ile 12 kişinin yargılandığı dava ise bugün görülüyor. Akış, hakkında 2014 yılında Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından dava açılmıştı.

        22.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Davanın en son görülen duruşmasında ise savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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        AKIŞ'IN YARGILANDIĞI DAVANIN DURUŞMASI BAŞLADI

        Akış'ın yargılandığı davanın duruşması, saat 10.30 sıralarında başladı. Akış'la beraber 13 kişinin yargılandığı Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 avukat katıldı. Duruşmayı izlemek isteyen DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve partililerin adliye bahçesine girişlerine izin verilmedi.

        ADLİYENİN DIŞINDA TARTIŞMA YAŞANDI

        Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve eski DEP Milletvekili Leyla Zana'nın da bugün Hakkari'ye gelecekleri belirtildi. Adliye binasının dışında bekletilen DEM Parti'li milletvekilleri ile polis görevlileri arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.

        "ASLA KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNMADIM"

        Duruşmaya katılıp, savunma yapan Akış, "Benim kaçtığıma ilişkin haberleri duydum. Asla kaçma girişiminde bulunmadım. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa, onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Barış dedim, kardeşlik dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen de diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm.

        "YENİDEN İDDİANAME HAZIRLANMASINI İSTİYORUM"

        Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Yeniden iddianamenin hazırlanmasını talep ediyorum. Dönemin FETÖ'cü savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile yargılanmak istemiyorum" dedi.

        AKIŞ'A 19.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış' a yargılandığı davanın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi' nde görülen duruşmasında, 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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        #Hakkari
        #Mehmet Sıddık Akış
        #Son dakika haberler
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