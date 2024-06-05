'31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazartesi sabahı, Van'da bir yakının evinde gözaltına alındı.

GÖREVE HAKKARİ VALİSİ ÇELİK ATANDI DHA'da yer alan habere göre Hakkari Valisi Ali Çelik ise İçişleri Bakanlığı kararıyla Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Akış'ın gözaltına alınması sonrası, kente gelen DBP Eş Genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tirkayi, milletvekilleri, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanlarının da aralarında olduğu partililer, polisin belediye binası önüne yürüyüşe izin vermemesi üzerine oturma eylemi başlattı. REKLAM

KENTTE GERGİNLİK YAŞANDI Oturma eylemi, dün sonlandırılırken, kayyım atamasına karşı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ile CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve milletvekilleri de dün kente geldi. Yapılmak istenen yürüyüş sonrası da olaylar çıktı.

2014'TE HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI Van'da gözaltına alındıktan sonra Hakkari'ye getirilen Akış ile 12 kişinin yargılandığı dava ise bugün görülüyor. Akış, hakkında 2014 yılında Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından dava açılmıştı.

22.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ Davanın en son görülen duruşmasında ise savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. REKLAM

AKIŞ'IN YARGILANDIĞI DAVANIN DURUŞMASI BAŞLADI Akış'ın yargılandığı davanın duruşması, saat 10.30 sıralarında başladı. Akış'la beraber 13 kişinin yargılandığı Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 avukat katıldı. Duruşmayı izlemek isteyen DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve partililerin adliye bahçesine girişlerine izin verilmedi.