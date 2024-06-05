Bu görsellere dikkatli bakın: Renk körlüğü nasıl anlaşılır? 10 fotoğrafta renk körlüğü testi!
Görme yetimizin renkli dünyayı nasıl algıladığını hiç düşündünüz mü? Renk körlüğünü tespit etmek için hazırladığımız 10 fotoğrafla, gözlerinizin renkleri nasıl ayırt ettiğini keşfedin. Bu testler, renk körlüğünüz olup olmadığını anlamanızı sağlayacak basit ve etkili bir yol sunuyor. İşte detaylar!
Renk körlüğü, günlük yaşamda fark edilmese de birçok insanın yaşadığı bir durumdur. Peki, siz renk körü olup olmadığınızı biliyor musunuz? Bu haberimizde, renk körlüğünü anlamanızı sağlayacak 10 fotoğraf ile kendinizi test edebilirsiniz.
1. Renk körü olanlar 2 veya 6 olarak görürler.
Normal görenler 26 olarak okurlar.
2. Renk körü olanlar 2 veya 4 olarak görürler.
Normal görenler 42 olarak okurlar.
3. Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 5 olarak okur.
Normal görenler 3 olarak görür.
Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.
4. Normal görenler 45 olarak görür.
Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.
5. Normal görenler 6 olarak görür.
Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.
6. Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 21 olarak okur.
Normal görenler 74 olarak görür.
Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.
7. Normal görenler 73 olarak görür.
Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.
8. Normal görenler 16 olarak görür.
Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.