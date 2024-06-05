Fatma Karanfil, son yolculuğuna uğurlandı
Kanser nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybeden Fatma Karanfil, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'da iz bırakan oyunculardan Fatma Karanfil, kansere yenik düştü. Bir süredir kanser tedavisi gören, geçtiğimiz haftalarda entübe edilen usta oyuncu, dün 72 yaşında hayatını kaybetti.
2008'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide 'Şayeste' karakterini canlandıran Karanfil, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Fatma Karanfil, cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek. Meslektaşları, cenaze namazında Karanfil'e son görevlerini yerine getirdi.
Hülya Koçyiğit
Devlet Tiyatrolar Genel Müdürü Tamer Karadağlı
Devlet Tiyatrolar Genel Müdürü Tamer Karadağlı