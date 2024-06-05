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        Haberler Magazin Fatma Karanfil, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Fatma Karanfil, son yolculuğuna uğurlandı

        Kanser nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybeden Fatma Karanfil, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:38
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        Yeşilçam'da iz bırakan oyunculardan Fatma Karanfil, kansere yenik düştü. Bir süredir kanser tedavisi gören, geçtiğimiz haftalarda entübe edilen usta oyuncu, dün 72 yaşında hayatını kaybetti.

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        2008'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide 'Şayeste' karakterini canlandıran Karanfil, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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        Fatma Karanfil, cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek. Meslektaşları, cenaze namazında Karanfil'e son görevlerini yerine getirdi.

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