HÜLYA KOÇYİĞİT

Canım Fatma... Güler yüzlü, samimi, içten, naif Fatma... Çok çok üzgünüm. Geçen hafta yanında seni ziyaret ettim, dilerim hissetmişsindir. Dilerim beni duymuşsundur. Benim için zor bir vedaydı güzel arkadaşım. Türk sinemasına ilk adımı attığında çocuk yıldız olarak parlamıştın. Emeklerin için, geride bıraktıkların için sonsuz teşekkürler. Şimdi bir yıldız daha kayıp gitti ne yazık ki...

Canım Fatma'ma Allah'tan rahmet, evladı gibi sarıp sarmaladığı yeğenleri Elif ve Aslı başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum.