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        Haberler Magazin Fatma Karanfil'in vefatı ünlüleri yasa boğdu; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Selçuk Yöntem... - Magazin haberleri

        Fatma Karanfil'in vefatı ünlüleri yasa boğdu

        Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Fatma Karanfil, 72 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun vefatı ünlüleri yasa boğdu. Sosyal medyada Fatma Karanfil için duygusal mesajlar paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 12:11 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:50
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        1

        HÜLYA KOÇYİĞİT

        Canım Fatma... Güler yüzlü, samimi, içten, naif Fatma... Çok çok üzgünüm. Geçen hafta yanında seni ziyaret ettim, dilerim hissetmişsindir. Dilerim beni duymuşsundur. Benim için zor bir vedaydı güzel arkadaşım. Türk sinemasına ilk adımı attığında çocuk yıldız olarak parlamıştın. Emeklerin için, geride bıraktıkların için sonsuz teşekkürler. Şimdi bir yıldız daha kayıp gitti ne yazık ki...

        Canım Fatma'ma Allah'tan rahmet, evladı gibi sarıp sarmaladığı yeğenleri Elif ve Aslı başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum.

        2

        FİLİZ AKIN

        Bir zamanlar Yeşilçam prenseslerinden olan değerli rol arkadaşımız Fatma Karanfil’i kaybetmişiz. Uzun süredir kanser tedavisi gören oyuncumuzun acılarının dindiği sonsuzluğa uğurlanırken onu sevgiyle anıyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Maalesef Fatma Karanfil'imiz yok artık.

        3

        NEBAHAT ÇEHRE

        Değerli meslektaşım sevgili Fatma Karanfil’i kaybettik... Işıklar içinde uyu Fatma. Çok üzgünüm çok...

        4

        SELÇUK YÖNTEM

        Çok değerli bir insandı... 'Aşk-ı Memnu'da çok güzel bir karakter yarattı. Allah rahmet eylesin. Üzgünüm.

        5

        MELEK BAYKAL

        Türk sinemasının çok değerli oyuncusu Fatma Karanfil’i kaybetmişiz maalesef. Güzel insanlar birer birer terkediyorlar bizleri... Güzel insan mekânın cennet olsun inşallah. Ailesine, yakınlarına ve sanatçı dostlarına sabırlar diliyorum.

        6

        AYŞEGÜL ALDİNÇ

        Fatma Karanfil'in aramızdan ayrılışını üzüntüyle öğrendim. Mekânı cennet olsun. Yalnız haber yaparken yüzlerce film geçmişi olan bir oyuncuyu popüler, dizilerdeki tiplemeleri üzerinden haber yapmak kariyerine haksızlık olumuyor mu diye de düşünmüyor değilim?

        7

        EMRE ALTUĞ

        8

        ZERRİN TEKİNDOR

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        #fatma karanfil
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