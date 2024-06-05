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        Haberler Gündem Çevre Kapadokya'da 500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı! | Son dakika haberleri

        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!

        UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın, kültürel ve doğal mirasını korumak için çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapıldığı belirlenen betonarme ve iglo evlerin yıkımını sürdürüyor. Kaçak olduğu belirlenen, 11 iglo ev ile 2 betonarme yapı yıkıldı. Bölgedeki 500 kaçak yapının da yıkılacağı öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.06.2024 - 08:59 Güncelleme: 05.06.2024 - 08:59
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        UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını korumak için çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapıldığı belirlenen betonarme ve iglo evlerin yıkımını sürdürüyor.

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        DHA'da yer alan habere göre Uçhisar, Göreme, Ortahisar ve Ürgüp'te konaklama amaçlı inşa edilen 11 iglo ev ile 2 betonarme kaçak yapı yıkıldı. 

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        Ayrıca bölgedeki 500 kaçak yapının da yıkılacağı öğrenildi.

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        Yıkım çalışmaları için jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

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        AA'da yer alan habere göre de Kapadokya Alan Başkanlığı'nın, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla izinsiz ve kaçak yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

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        11 iglo ev ile 2 betonarme kaçak yapının yıkım çalışması sırasında jandarma personeli çevrede güvenlik önlemi aldı.

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        Kapadokya Alan Başkanlığından yıkıma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgede, sit alanında yapılanma koşullarına aykırı ilave eklentileri bulunanların kaçak bölümlerinin yanı sıra peribacası ve doğal oluşumlara zarar veren yapıların tamamının kaldırılacağı vurgulandı.

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