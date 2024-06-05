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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var - Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!

        Diyarbakır'da, 'yol verme' meselesi nedeniyle iki sürücü arasında yaşanan tartışma, yakınlarının katılımıyla meydan kavgasına döndü. Silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 7 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:31 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:31
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        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
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        Diyarbakır'da olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Tepeşehir Kavşağı'nda meydana geldi.

        'YOL VERME' KAVGASI ÇIKTI

        İddiaya göre, Şanlıurfa'dan gelen şehirler arası otobüsün şoförü ile otomobilin sürücüsü arasında 'yol verme' tartışması çıktı.

        SİLAHLI, BIÇAKLI KAVGA YAŞANDI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmaya sürücülerin tarafları da dahil oldu. Tartışma, silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

        2'Sİ SİLAH, 2'Sİ BIÇAKLA 7 YARALI

        Kavgada 2 kişi tabancayla, 2 kişi bıçakla, 3 kişi aldıkları darbelerle yaralandı.

        DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Diyarbakır
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