Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var! Diyarbakır'da, 'yol verme' meselesi nedeniyle iki sürücü arasında yaşanan tartışma, yakınlarının katılımıyla meydan kavgasına döndü. Silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 7 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.06.2024 - 14:31 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:31 facebook

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