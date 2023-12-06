Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

KAYSERİOrganize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16'ncı Cadde´de bulunan mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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