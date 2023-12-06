Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

        KAYSERİOrganize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİOrganize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16'ncı Cadde´de bulunan mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        "Düşmana değil dosta ihtiyacımız var"
        "Düşmana değil dosta ihtiyacımız var"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        İki yılda 21 madalya kazanan para yüzücü Ecrin'in hedefi milli takıma seçil...
        İki yılda 21 madalya kazanan para yüzücü Ecrin'in hedefi milli takıma seçil...
        Ceviz ağacından düşerek felç kalan Doğan, 5 yıl sonra ilk adımlarını attı
        Ceviz ağacından düşerek felç kalan Doğan, 5 yıl sonra ilk adımlarını attı
        Kayseri'de öğrenciler Kırlangıç Vadisi'nde atık topladı
        Kayseri'de öğrenciler Kırlangıç Vadisi'nde atık topladı
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Kuruköprü Sosyal Tesisi'ni inceledi
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Kuruköprü Sosyal Tesisi'ni inceledi
        ///FOTOĞRAF İPTALİ/// TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü
        ///FOTOĞRAF İPTALİ/// TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü