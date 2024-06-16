Eriksen'den EURO 2020'de kabus, EURO 2024'te tarihe geçen gol!
Danimarka'nın EURO 2024 C Grubu'nun 1'inci maçında Slovenya ile karşı karşıya geldiği maçta Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, 1110 gün sonra çıktığı ilk Avrupa Şampiyonası maçında golünü attı. EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maç sırasında bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçiren maçta takımını öne geçirdi
EURO 2024 C Grubu'nun 1. maçında Danimarka ile Slovenya kozlarını paylaştı.
2020 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda kalp krizi geçirerek 9 ay sahalardan uzak kalan Christian Eriksen, 1110 gün sonra çıktığı ilk Avrupa Şampiyonası maçında rakip fileleri sarsmayı başardı.
17. dakikada Danimarka, Christian Eriksen topla buluştu. Christian Eriksen, sağdan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasında topu önünde buldu. Eriksen'in şutunda top ağlarla buluştu. Danimarka, Slovenya karşısında öne geçti.
TARİHE GEÇTİ
Slovenya filelerini havalandıran Christian Eriksen (32 yaş 123 gün), Avrupa Şampiyonası tarihinde Danimarka formasıyla gol atan en yaşlı oyuncu oldu.
9 AY FUTBOLDAN UZAK KALMIŞTI
Christian Eriksen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan Danimarka - Finlandiya mücadelesinin 42. dakikasında geçirdiği kalp krizi sebebiyle sahalardan 9 ay uzak kalmıştı.
Kalp krizi geçirdikten sonra bir süre sahalardan uzak kalan Eriksen için doktorlar 'futbol oynayamaz' demişti.
Danimarkalı oyuncu sıkı çalışarak sahalara geri döndü ve bugün Danimarka'nın golünü attı. Eriksen'in bu başarısı sosyal medyada alkış topladı.