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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Slovenya-Danimarka maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Slovenya-Danimarka maçı CANLI YAYIN

        Slovenya-Danimarka maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 C Grubu'nda Slovenya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Slovenya, Danimarka'ya karşı tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor. Turnuvanın gediklisi Danimarka da eleme grubunda önünde bitirdiği rakibini şampiyonada da mağlup etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.06.2024 - 18:02 Güncelleme: 16.06.2024 - 18:02
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka karşılaşıyor.

        STAT: Stuttgart Arena

        HAKEM: Sandro Scharer (İsviçre)

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TRT 1

        SLOVENYA: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko.

        DANİMARKA: Schmeichel, Christensen, Andersen, Vestergaard, Bah, Hjumland, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund.

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        ELEMELERDE DE KARŞILAŞTILAR

        EURO 2024 elemelerinde karşı karşıya gelen Slovenya ile Danimarka, finallerde de aynı gruba düştü.

        Elemelerde H Grubu'nda yer alan iki takım da 22'şer puan topladı. Danimarka, averajla lider olurken, Slovenya ikinci sırayı alarak adını finallere yazdırdı.

        İki takım arasında eleme grubunda oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanırken ikinci müsabakayı Danimarka 2-1 kazandı.

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        SLOVENYA İLK PEŞİNDE

        Slovenya, hem Avrupa Şampiyonası tarihindeki hem de Danimarka'ya karşı ilk galibiyetini kovalıyor.

        Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve grup aşamasını geçemedi.

        İki takım arasında oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini Danimarka, birini ise Slovenya kazandı.

        Danimarka, söz konusu maçlarda 14 gol atarken, rakibine sadece 3 gol fırsatı tanıdı.

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