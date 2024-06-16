Deniz köpük köpük oldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesi kıyılarında denizde oluşan köpük görünümündeki tabaka, geniş alanda etkili oluyor
Giriş: 16.06.2024 - 19:26 Güncelleme: 16.06.2024 - 19:26
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkisini gösteren yağmurun ardından sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde köpük görünümünde tabaka oluştu.
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Düzce Valiliği'nin talimatıyla Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce araştırma başlatıldı.
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Su üzerindeki tabakanın hava sıcaklıklarındaki ani değişime bağlı olarak oluştuğu değerlendiriliyor.
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Sahil şeridindeki tabaka havadan görüntülendi.
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