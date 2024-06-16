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        Haberler Gündem Deniz köpük köpük oldu

        Deniz köpük köpük oldu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesi kıyılarında denizde oluşan köpük görünümündeki tabaka, geniş alanda etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 19:26 Güncelleme: 16.06.2024 - 19:26
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkisini gösteren yağmurun ardından sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde köpük görünümünde tabaka oluştu.

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        Düzce Valiliği'nin talimatıyla Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce araştırma başlatıldı.

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        Su üzerindeki tabakanın hava sıcaklıklarındaki ani değişime bağlı olarak oluştuğu değerlendiriliyor.

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        Sahil şeridindeki tabaka havadan görüntülendi.

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