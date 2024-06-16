Polonya-Hollanda maçı CANLI YAYIN
Polonya-Hollanda maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 D Grubu'nda Polonya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Son 45 yıldır rakibine kaybetmeyen Hollanda, zorlu mücadeleyi kazanıp turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. Polonya ise 45 yıllık hasrete son vermek hem de turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak için kazanmayı hedefliyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında Polonya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor.
STAT: Volkspark
HAKEM: Artur Soares Dias (Portekiz)
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1
Polonya: Szczesny; Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior; Urbanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Szymanski; Buksa
Hollanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Reijnders, Schouten, Veerman; Xavi Simons, Memphis Depay, GakpoMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
PORTAKALLAR, RAKİBİNE 45 YILDIR KAYBETMİYOR
Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı.
Son 12 müsabakaya bakıldığında ise "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç da berabere sona erdi.
Rakibine karşı 45 yıllık galibiyet özlemi çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı.
20. RANDEVU
Polonya ile Hollanda tarihlerinde 20. kez kozlarını paylaşıyor.
Geride kalan 19 maçta Hollanda 9, Polonya 3 defa kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Bu karşılaşmalarda Hollanda 28, Polonya 19 gol kaydetti.
İki takım arasında 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son maçı, 2-0'lık skorla Hollanda kazandı.