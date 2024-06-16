Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Polonya-Hollanda maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Polonya-Hollanda maçı CANLI YAYIN

        Polonya-Hollanda maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 D Grubu'nda Polonya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Son 45 yıldır rakibine kaybetmeyen Hollanda, zorlu mücadeleyi kazanıp turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. Polonya ise 45 yıllık hasrete son vermek hem de turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak için kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında Polonya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor.

        STAT: Volkspark

        HAKEM: Artur Soares Dias (Portekiz)

        SAAT: 16.00

        YAYIN: TRT 1

        Polonya: Szczesny; Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior; Urbanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Szymanski; Buksa

        Hollanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Reijnders, Schouten, Veerman; Xavi Simons, Memphis Depay, Gakpo

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        PORTAKALLAR, RAKİBİNE 45 YILDIR KAYBETMİYOR

        Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı.

        Son 12 müsabakaya bakıldığında ise "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç da berabere sona erdi.

        REKLAM

        Rakibine karşı 45 yıllık galibiyet özlemi çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı.

        20. RANDEVU

        Polonya ile Hollanda tarihlerinde 20. kez kozlarını paylaşıyor.

        Geride kalan 19 maçta Hollanda 9, Polonya 3 defa kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

        Bu karşılaşmalarda Hollanda 28, Polonya 19 gol kaydetti.

        İki takım arasında 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son maçı, 2-0'lık skorla Hollanda kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?