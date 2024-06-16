Polonya-Hollanda maçı CANLI YAYIN Polonya-Hollanda maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 D Grubu'nda Polonya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Son 45 yıldır rakibine kaybetmeyen Hollanda, zorlu mücadeleyi kazanıp turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. Polonya ise 45 yıllık hasrete son vermek hem de turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak için kazanmayı hedefliyor.

Ajanslar Giriş: 16.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:57 facebook

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