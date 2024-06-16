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        Haberler Magazin Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları - Magazin haberleri

        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları

        Ünlü isimler Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlar ve paylaştıkları fotoğraflarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:15
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        1

        BESTE AÇAR

        Babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun. Sensiz geçen 9'uncu Babalar Günü'm. En büyük özlemim… Bugün yine Kanlıca'da buluşucağız. Sana en sevdiğin çiçekleri ve en güzel Beste’ni getireceğim. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum.

        2

        MELEK BAYKAL

        Canıım babaam özlemin giderek büyüyor. Yüreğimde, dualarımdasın, rüyalarımdasın. Seni çok seviyorum.

        3

        AYŞE KIRCA

        4

        EZO SUNAL

        Babam

        5

        NEVRA SEREZLİ

        Oğullarımın babalar günü, kutlu, mutlu, huzurlu ve sağlıklı olsun.

        6

        CEYDA DÜVENCİ

        Canım babam. İyi ki sen… Bana o kadar kıymetli şeyler öğretiyorsun ki... En çok da aşka, vefaya dair… Günün kutlu olsun.

        7

        NİLGÜN BELGÜN

        Siyah-beyaz film gibi biraz. Babalar günü ve bayramınız kutlu olsun. Benim babamla aramda 22 yaş vardı. Beraber dans ederken benim flörtüm zannederlerdi yakışıklı babamı. Cennet, mekânı olsun. Nur içinde uyu Attila Belgün.

        8

        BÜLENT ŞAKRAK

        Babam. Kkaragümrük’lü taş kafa Yılmaz.

        9

        ZAFER ALGÖZ

        Cekko Babam. Sensiz ilk babalar günümüz ve ilk kurban bayramımız. Mekanın cennet olsun.

        10

        KEREM ALIŞIK

        Bayramda bir babalar günü ama babalar zaten bir bayram. Ah be gönül sene bu bayram. Kederim bayramdan yaman. İkisi birden biraz ağır geldi bana galiba. Bazen böyle olur. İnsanı sevgisi acır. Gözyaşı gelir gözpınarına dayanır. Tutmaya çalışırsın kendini. Ağlamak istemezsin. Çünkü bilirsin sen ağlarsan babalar da ağlar. Sen ağlarsan bayramlar da ağlar ama engel olamazsın. Tuhaf bir sessizlik çoğalır içinde. Artık bir baba hasreti mi desen, bir bayram hasreti mi desen bilemezsin. Gökyüzüne sürersin gönlünü. Bugün o eski bayramlara götürün benim gönlümü. Babama götürün gönlümü. Kutlu olsun kurban bayramımız ve babalar günümüz.

        11

        DOĞA RUTKAY KAMAL

        Şu dünya güzeli üç evladımızla geçen her gün seninle ilgili ne düşünüyoruz biliyor musun? Sen sevgi dolu, harika, nazik, şefkatli, anlayışlı, sakin, komik, problem çözücü, dert etmeyici, şifacı, bilgili, görgülü, çok sevecen, hiç bir istek karşısında üşenmeyen, çocukların tüm hayallerini gerçekleştirmeye çalışan, gerçekçi, dürüst,cömert, cesur, basketçi, yüzücü, çok iyi makarnalar yapan çok enfes bir babasın. Baba gibi babalar günün kutlu olsun seni seviyoruz.

        12

        SÜHA UYGUR

        #Babalar Günü
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