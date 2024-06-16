Bayramda bunu es geçmeyin! Kurban etinizi nasıl saklamanız gerekir, işte püf noktaları!

BOZULMAMASINA DİKKAT!

Kıyma, et türleri arasında en hızlı bozulan şekildir ve bu nedenle dolapta en fazla 3 gün muhafaza edilebilir. Eğer kıymaları daha uzun süre saklamak istiyorsanız, bu durumda kıymayı porsiyonlara ayırmanız ve streç film ile sıkıca kaplayarak buzluğa yerleştirmeniz gerekmektedir. Buzluğa atılan kıymalar, bu şekilde saklandığında 4 aya kadar tazeliğini koruyabilir. Ancak, ette bozulmaya benzer işaretler veya farklı bir koku algılarsanız kesinlikle tüketmemeniz gerektiğini unutmamalısınız.