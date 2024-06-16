Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
Bayram ile birlikte tatil beldelerine akın eden vatandaşlar manzaraya karşı fotoğraf çektirmek istiyor. Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarında fotoğraf çekmek isteyen bir kişi facianın kıyısından döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarından, fotoğraf çektiği sırada düşen kişi kurtarıldı.
İlçeye tatile gelen Mahmut Kula (40), vadide manzaranın fotoğrafını çektiği sırada, yaklaşık 60 metre aşağıya düştü.
İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Yaralanan Kula, bölgeye ulaşan ekipler tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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