Kurban Bayramı'nda, beslenme alışkanlıklarımızda ve beslenme çeşitliliğimizde büyük değişiklikler meydana geliyor. Bu durum, artan miktarda et ve sakatat tüketimi yanında bayram süresince çeşitli türdeki ikramlık tatlı ve şekerleme tüketiminin sağlıklı beslenmeyi bozmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle kronik hastalığı bulunmayan sağlıklı bireylerin yanında kilo fazlalığı olanlar, yüksek tansiyon, kalp-damar rahatsızlığı bulunanlar, diyabetliler, kronik böbrek yetmezliği sorunu yaşayanlar, başta siroz ve yağlı karaciğer olmak üzere kronik karaciğer hastalığı olanlar, mide-bağırsak hastaları ile gut hastalarının Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenmeye çok daha fazla dikkat etmek zorunda oldukları belirtiliyor.

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SAĞLIKSIZ ET TÜKETİMİ HASTALIKLARA DAVETİYE İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Tanoğlu İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Tanoğlu, "Bayramda sağlıksız et tüketimi hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle kurbanlıklar hijyenik ortamlarda ehil kimselerce kesilmeli, sonrasında buzdolabında saklanmalı, tüketileceği zaman mutlaka iyi pişirilmelidir. Çiğ veya iyi pişirilmeden tüketilen etler, vücutta hastalık yapıcı mikroorganizmaların ve çeşitli parazitlerin yerleşmesine neden olabilmektedir. 2023 yılında Adamson ve arkadaşları, Kurban Bayramı sürecinde barbekü/mangalda iyi pişirilmeden tüketilen karaciğer etleri nedenli 36 kişide "Salmonella Typhimirium enfeksiyonu" geliştiğini göstermişlerdir. 2017 yılında Güneri ve arkadaşları, 2020 yılında ise Velluci ve arkadaşları Kurban Bayramı'nda kurban kesimi sonrası ciltte gelişen "Orf virüs enfeksiyonu" vakalarını tanımlamışlardır. Bu bağlamda riskli durumlara neden olabileceği için hamileler, yaşlılar ve çocuklar ile kronik hastalığı olanların etleri iyi pişirmeden tüketmemeleri gerekmektedir. Öte yandan Kurban kesimi sürecinde ve sonrasında el hijyenine de dikkat edilmelidir" diyor. REKLAM

YENİ KESİLMİŞ ET DİNLENDİRİLMEDEN TÜKETİLMEMELİ tilmesi, sindirim güçlüğü ve hazımsızlık gibi şikâyetlere yol açabildiği belirtiliyor. Bu nedenle etin üzerinde görünen yağ dokusunun mümkün olduğunca temizlenmesi, sonrasında etlerin buzdolabında yaklaşık 24-48 saat dinlendirilmesi, pişirme evresinde ise ayrıca yağ eklenmemesi öneriliyor. Buzlanmış et, soğutucu dışına çıkarılıp sıcak havada oda ısında uzun süre bekletilirse çeşitli mikroorganizmaların üremesine neden olabileceği için, etlerin çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmaması olmazsa olmazlar arasında bulunuyor.

ET SAKATAT VE TUZ ARTIŞINA DİKKAT! En sağlıklı pişirme yöntemlerinin haşlama ve fırında pişirme olduğu belirtiliyor. Izgara yapılacaksa et ve ısı kaynağı arasındaki mesafenin, ette kömürleşme ve yanma olmayacak şekilde ayarlanması gerekiyor. Tüketilen et ve sakatat miktarı ile birlikte tuz kullanımının artması, özellikle yüksek tansiyon, kalp, diyabet ve kronik böbrek yetmezliği hastaları için büyük risk taşıyor. 2024 yılı Mayıs ayında yayımlanan çalışmada Suyan ve arkadaşları yüksek miktarda sodyum alımının vücutta sıvı retansiyonuna neden olarak kronik böbrek hastalığı hastalarında olumsuz sonuçlar ile güçlü şekilde ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Çalışmada bu durumun kalp fonksiyon bozukluğuna neden olduğu da gösteriliyor. REKLAM

EN TEHLİKELİ TATLI TÜRÜ Bunun dışında bayram döneminde hem yağ hem de şeker içeriği fazla olan şerbetli tatlıların tüketilmesindeki artış da diyabet ve hiperlipidemi-kolesterol yüksekliği olan hastalar için büyük risk oluşturuyor. Bu hastaların bayramda baklava, kadayıf gibi şerbetli tatlılardan çok sütlü tatlıları tercih etmeleri öneriliyor. Kalp, tansiyon ve diyabet hastalarının, bayram süresince ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları, sağlıklı yaşamın temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitelerini artırmaya dikkat etmeleri, kan basıncı seviyelerini ve kan glukoz düzeylerini olumlu yönde etkilemesi nedeniyle yürüyüş yapmaları çok önemli görülüyor.