Sırbistan-İngiltere maçı CANLI YAYIN

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

STAT: Arena AufSchalke

HAKEM: Daniele Orsato (İtalya)

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

Sırbistan: Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Lukic, Kostic; Vlahovic, Mitrovic.

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

EURO 2020'nin son finalisti İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor.

Sırbistan da zorlu gruptan çıkma adına İngiltere karşısında puan alma peşinde...

ŞAMPİYONA YOLCULUKLARI

İngiltere, şampiyonanın elemelerinde etkili bir performansa imza attı.

Elemelerde İtalya, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Malta ile mücadele eden İngiltere, grubunu namağlup lider tamamladı. Grupta oynadığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 beraberlik ayrılan İngiltere, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

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Sırbistan ise Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile mücadele ettiği 2. sırada tamamlarken, 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

İNGİLTERE ÜSTÜN

İki ülke arasındaki maçlarda İngiltere'nin rakibine üstünlüğü bulunuyor.

Bugüne kadar iki ülke takımları arasında oynanan 15 karşılaşmanın 6'sını İngiltere, 4'ünü ise Sırbistan kazandı. Rakipler arasındaki 5 maç da berabere bitti.

Rekabette İngiltere'nin attığı 25 gole, Sırbistan 21 golle yanıt verdi.