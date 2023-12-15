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        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin çehresini değiştiriyor

        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Şükran Caddesi'ni ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:16 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:31
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        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin çehresini değiştiriyor
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        Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Şükran Caddesi'ni ulaşıma açtı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ni her geçen gün daha da güzelleştirdiklerini, çalışmalarla mahallenin çehresini değiştirdiklerini belirtti.

        Kentsel dönüşüm ile gecekonduları yenilediklerini, yeni yollar açtıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Şükran Caddesi'nde 2,5 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yeni yolu Hulusi Akar'a kadar tamamladık. Burada ekiplerimiz yaz aylarından beri çalışıyor, yoğun emek harcadık. Alt yapı ve üst yapı çok daha nitelikli hale geldi. Bu yeni yol ile hem Hulusi Akar Bulvarı hem de Sami İpek Caddesi rahatlamış oldu. Dönüşüm ve değişim tam anlamıyla Yıldırım Beyazıt Mahallemizde kendini göstermeye başladı. Ayrıca Şükran Caddesi'nde hayata geçirdiğimiz 6 bloktan oluşan 236 dairelik kentsel dönüşüm projemiz de hızla tamamlanıyor. Bu bölgeye 2 adet yeni okul yaptık. Adem Tanç Cami ve diyanet eğitim kültür merkezi yapıyoruz. Kısaca birçok hizmeti buraya kazandırdık."

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